6/10 ©Getty

Sara Bjork Gunnarsdottir La 31enne nata a Reykjavík può essere definita tranquillamente, se non la migliore, una delle migliori: tecnicamente fortissima, intelligente tatticamente, non segna moltissimo ma fa segnare. Più di 130 presenze in Nazionale, la prossima stagione giocherà nella Juventus, un grande acquisto per le bianconere ma in generale per la nostra Serie A. Ha scritto un’autobiografia che si intitola “Inarrestabile”, la speranza è che le azzurre invece sapranno come fermarla.