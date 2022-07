Pari tra Belgio e Islanda: 1-1 all'esordio

Finisce in pareggio Belgio-Islanda, la prima partita del girone D - lo stesso dell'Italia - degli Europei femminili di calcio. Domenica 10 luglio alle 18, al Manchester City Academy Stadium, Belgio e Islanda si sono divise la posta in palio al termine di una gara parecchio tirata e nella quale non sono mancate le emozioni, soprattutto nel primo tempo. A partire forte è l'Islanda, che dai primi minuti di gioco prova subito ad imporre il ritmo. La prima vera occasione però è per il Belgio, con Cayman che poco prima del quarto d'ora non riesce a impattare il pallone in spaccata da ottima posizione. Alla mezz'ora il primo episodio decisivo del match: assalto dell'Islanda e tiro di Jonsdottir diretto verso la porta, il pallone viene respinto da Philtjens che però ha il braccio largo: dopo la revisione al Var l'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto, per le islandesi, si presenta Thorvaldsdottir, che però si fa ipnotizzare da Ervard che blocca in presa bassa e salva il Belgio. Dopo la prima frazione di gioco terminata senza reti, nella ripresa la sblocca subito l'Islanda: al 50' Thorvaldsdottir si fa perdonare facendosi trovare ben piazzata in mezzo all'area e colpendo di testa su cross di Vilhjalmsdottir. Il vantaggio islandese dura però pochi minuti: al 64' Jonsdottir mette giù in area Dhont e l'arbitro non ha alcun dubbio, rigore anche per il Belgio. Vanhaevermaet è freddissima e sceglie la soluzione centrale, regalando il pareggio ai suoi. Il risultato non cambia fino alla fine e l'Italia può avere la possibilità di balzare subito in vetta nel girone D: in caso di vittoria nella difficile partita contro la Francia, le azzurre sarebbero prime in classifica.