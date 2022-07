Riscatto Austria, battuta 2-0 l'Irlanda del Nord

nella seconda giornata del Gruppo A, l'austria riscatta la sconfitta nella gara d'esordio contro l'Inghilterra battendo 2-0 l'Irlanda del Nord. Un gol per tempo segnato dalle austriache: al 19' sblocca la gara Schniechtl e all'88' la chiude Naschenweng. L'Austria sale a quota 3, nordirlandesi ferme a 0. Ora in campo Inghilterra-Norvegia in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

AUSTRIA-IRLANDA DEL NORD 2-0

19′ Schiechtl (A), 88′ Naschenweng (A)

AUSTRIA (4-1-4-1): Zinsberger; Schiechtl, Wenninger, Schnaderbeck (46′ Georgieva), Hanshaw; Puntigam; Hickelsberger-Füller (73′ Naschenweng), Zadrazil, Höbinger (46′ Feiersinger), Dunst; Billa (85′ Makas). All. Fuhrmann.

IRLANDA DEL NORD (4-4-2): J.Burns; McKenna (73′ Magee), Nelson (86′ McDaniel), McFadden, Vance; Furness (79′ Andrews), Callaghan (86′ McGuinness), McCarron, Holloway; Wade, K.McGuinness (79′ Wilson). All. Shiels.

Dopo la sconfitta nella gara d'esordio all'Old Trafford contro l'Inghilterra, l'Austria si riscatta e torna in corsa per la qualificazione battendo l'Irlanda del Nord 2-0. Nella gara giocata al St. Mary's di Southampton la squadra di Fuhrmann ha fatto valere il maggior tasso tecnico al cospetto delle nordirlandesi, generose e caparbie a tenere la gara viva comunque fino alla fine. Al 19' l'Austria riesce a sbloccare l'incontro grazie alla rete realizzata da Schiechtl che trova la deviazione vincente su cross basso della Puntigam. Al 42′ le austriache vanno ad un passo dal raddoppio con Dunst che prova a giro sul palo più lontano ma J.Burns riesce ad arrivarci, deviando la sfera sulla traversa.



Nella ripresa l'Irlanda del Nord prova a reagire alzando pressione e baricentro, ma l'Austria non si scompone e torna a macinare gioco fino all'88' quando Naschenweng controlla in modo sublime un pallone al limite dell’area di rigore, salta secco un’avversaria, si presenta davanti a Burns e la batte con una conclusione rasoterra. E' la rete che chiude definitivamente il match e manda l'Austria a quota 3 in classifica in attesa della sfida tra Inghilterra e Norvegia. irlanda del Nord a 0.