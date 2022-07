Giacinti: "Non andiamo giudicate su 45 minuti"

"L’Italia non è quella vista contro la Francia e non va neanche giudicata per quei 45 minuti fatti male perché può capitare. Adesso cercheremo di dimostrare il nostro valore. Si può sbagliare, ora affronteremo l’Islanda con ancor più determinazione". Orgoglio e grinta nelle parole di Valentina Giacinti in vista della partita di giovedì contro le islandesi (alle 18 live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251)

L'Italia torna in campo giovedì 14 luglio alle 18, quando incontrerà l’Islanda. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli. Pre partita dalle ore 17.15. Continuano inoltre gli studi quotidiani pre e post partita e gli approfondimenti su Sky Sport 24 condotti da Mario Giunta e da Margherita Cirillo, sempre in collegamento con gli inviati Giorgia Cenni e Francesco Cosatti.