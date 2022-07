Svezia, passo verso gli ottavi: 2-1 alla Svizzera

Nel girone più equilibrato degli Europei femminili, la Svezia conquista una preziosa vittoria ai danni della Svizzera. Nel 2-1 di Bramall Lane le svedesi vanno in vantaggio con Rolfo. La Svizzera pareggia con Bachmann dopo soli 2'. Decide la gara Bennison al 79'. La nazionale di Gerhardsson sale a quattro punti. Alle 21 Olanda-Portogallo in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

SVEZIA-SVIZZERA 2-1

53' Rolfo (SVE), 55' Bachmann (SVI), 79' Bennison (SVE)

SVEZIA (4-4-2): Lindahl; Glas, Ilestedt, Bjorn, Eriksson; Hurtig (68' Kaneryd), Angeldal (68' Bennison), Seger, Rolfo; Asllani, Blackstenius (79' Blomqvist). All. Gerhardsson



SVIZZERA (4-4-1-1): Thalmann; Maritz, Calligaris, Buhler, Aigbogun (59' Rinast); Crnogorcevic, Maendly (69' Mauron), Walti, Reuteler (59' Riesen); Sow; Bachmann (72' Humm). All. Nielsen

Nel girone più equilibrato dell'Europeo con tutte le squadre a un punto dopo la prima giornata, la Svezia assesta un'importante zampata verso la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei femminili. In una gara estremamente aperta a qualsiasi risultato, le svedesi vincono 2-1 dopo aver faticato, e non poco, contro la Svizzera. Primo tempo equilibrato con entrambe le squadre molto aggressive e soprattutto attente a non concedere spazio. La prima frazione scivola via, dunque, senza reti e con un'intensità notevole.

L'inizio della ripresa è decisamente più entusiasmante con le due nazionali decise a sbilanciarsi per trovare il gol. Al 53' la Svezia segna con Rolfo ma non passano nemmeno 2' che Bachmann pareggia. Si torna in equilibrio e, dunque, la partita resta aperta a qualsiasi risultato. Sono, tuttavia, le ragazze di Gerhardsson a spingere di più e a trovare la rete del nuovo vantaggio con la neo entrata Bennison. E' il 79' e la Svizzera non riesce a trovare la forza per reagire. Anzi, il VAR annulla un gol a Blomqvist. La Svezia vince e sale a quota 4, la Svizzera resta a 1 e si giocherà le sue chance di passaggio del turno nell'ultima gara del girone.