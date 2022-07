Oggi Svezia-Svizzera e Olanda-Portogallo

Oggi si gioca la seconda giornata del Girone C con alcune delle squadre più forti dell'Europeo. In campo Svezia-Svizzera e Olanda-Portogallo. Entrambe le partite in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Al via la seconda giornata del Girone C con le squadre che arrivano a pari punti visti i due pareggi nelle giornate precedenti, Portogallo-Svizzera 2-2 e Olanda-Svezia 1-1.

La Svezia deve ancora dimostrare il suo valore

Le prime a scendere in campo - alle 18.00 - saranno Svezia e Svizzera (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, telecronaca di Davide Polizzi e Massimo Morales). La Svezia, con il suo secondo posto nel ranking FIFA, è fra le nazionali più promettenti dell'Europeo. Questo nonostante nel 2022 non sia ancora riuscita a portare a casa una vittoria. Anche la partita d'esordio ha visto le ragazze di Peter Gerhardsson pareggiare contro l'Olanda. Ora sentono la pressione di non dover soltanto vincere contro la Svizzera, ma di dare un chiaro segnale di forza. Dall'altra parte una Svizzera in parte indebolita dal mal di stomaco che ha colpito molte giocatrici in questi giorni. La buona notizia è che stanno meglio e sono riuscite ad andare a Sheffield e svolgere regolarmente le attività della vigilia.