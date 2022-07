Bertolini: "Spero di vedere l'Italia che conosco"

Secondo impegno per le Azzurre di Milena Bertolini al Campionato Europeo femminile di calcio. Dopo l'esordio da dimenticare contro la Francia è già ora del riscatto. " La ragazze stanno meglio. Il giorno dopo la partita contro la Francia è stato molto intenso, ma ora si sono ricaricate", le parole della Ct alla vigilia della gara con l'Islanda. " Mi aspetto di vedere l’Italia che conosco e che ci ha portato fino a qua. L’Islanda? E' una squadra molto fisica, ma tutte le squadre dell’Europeo sono così. Noi dovremo alzare il nostro livello di attenzione moltissimo". Rispetto alla prima partita ci saranno cambiamenti di formazione? "Vedremo chi sta meglio" e sul passaggio del turno Bertolini è ottimista. " Tutto dipende da noi, abbiamo due partite e abbiamo la possibilità di fare bene e di passare il girone ". Anche sul rientro in gruppo di Valentina Cernoia c'è ottimismo. "E' ancora positiva, ma sta bene e siamo fiduciosi che si negativizzi al più presto".

Gama: "Critiche? Se costruttive sono ben accette"

vedi anche

Alla scoperta di Blackburn, ritiro dell'Italia. GUARDA LO SPECIALE

Francia dimenticata, è già la vigilia. Parla il capitano. “Sono tre partite, una è andata male perché abbiamo approcciato male, ma ormai è archiviata”. Le parole del capitano dell’Italia femminile a Sky Sport. “Non aiuta pensare quello che è stato, dobbiamo trasformarlo in un bagaglio che serva per il futuro”. Le critiche? “Le prime ad essere critiche siamo noi stesse, ma se sono critiche costruttive sono sempre ben accette. Non dobbiamo comunque aspettarci noi troppo da noi stesse, ci siamo abituate a uno standard altissimo, anche oltre ai nostri limiti”. Adesso testa all’Islanda. “Ha giocatrici importanti ed è una squadra molto fisica. Dobbiamo scendere in campo convinte, anche nei contrasti. Poi dovremo esprimere nostre qualità. Adesso concentriamoci su di noi, correggendo il nostro atteggiamento”.