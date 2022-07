Il pareggio conquistato contro l'Islanda nella seconda gara del Gruppo D, lascia intatte le speranze di qualificazione ai quarti di finale per l'Italia nonostante la pesante sconfitta nella gara d'esordio (5-1) contro la Francia. Il pari tra Belgio e Islanda alla prima giornata e la sconfitta delle ragazze belghe contro la Francia, ormai prima nel raggruppamento, propongono una situazione che lascia, in fin dei conti, un solo scenario possibile per le Azzurre. Nella gara conclusiva del raggruppamento, le ragazze della Bertolini se la vedranno proprio con il Belgio in una sorta di vero e proprio scontro diretto (entrambe a quota 1 punto). L'Islanda, che di punti ne ha 2, affronterà una Francia già qualificata come prima ma che, ci si augura, proverà a chiudere la prima fase con tre vittorie in altrettante gare.



L'Italia, dunque, dovrà guardare sì a se stessa ma avere un occhio anche sull'altra partita. Le Azzurre devono battere il Belgio per superarlo in classifica e sperare che l'Islanda non batta la Francia. In questo caso il secondo posto sarebbe aritmetico. La sconfitta di 'misura' del Belgio contro la Francia (2-1) ha escluso la possibilità che all'Itallia potesse bastare anche un pareggio. Questo perché in caso di arrivo a pari punti (2) tra Italia, Belgio e Islanda comunque le ragazze belghe avrebbero il vantaggio della differenza reti globale (-1 contro -4) con l'Islanda (a 0) destinata a un - in caso di sconfitta ma eventualmente da quantificare.



Dunque, ricapitolando, l'Italia si qualifica ai quarti se...

Batte il Belgio e l'Islanda non vince contro la Francia