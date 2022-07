Altro show dell'Inghilterra, l'Austria è ai quarti

IRLANDA DEL NORD-INGHILTERRA: 0-5

41’ Kirby (I), 45’ Mead (I), 48’ Russo (I), 53’ Russo (I), 76’ aut Burrows (I)

Continua il bilancio positivo per l’Inghilterra nelle sfide contro l’Irlanda del Nord. Le inglesi, già certe della qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo, hanno battuto per 4-0 l’Irlanda del Nord – già eliminata – nella terza gara del gruppo A che si è giocata al St Mary's Stadium di Southampton. Decisive per indirizzare il match le reti, entrambe segnate allo scadere del primo tempo, realizzate da Kirby al 41’ e Mead al 45’; nella ripresa la doppietta di Russo (in gol dopo 132 secondi dall’ingresso in campo), al 48’ e al 53’, portano il risultato sul 4-0. Il definitivo 5-0 arriva al 76’ su autogol di Burrows. Altra vittoria larga dunque per le inglesi, dopo l’8-0 contro la Norvegia nella giornata precedente. Per l’Inghilterra terzo successo consecutivo dopo le sfide vinte contro Austria e Norvegia: 14 i gol realizzati, zero invece quello subiti.