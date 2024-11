Avvertenza per i lettori milanisti: attenzione perché questa foto potrebbe provocare nostalgia. Maignan e Theo Hernandez abbracciati a Tonali e a Daniel Maldini. Sapessi com’è strano, ritrovarsi tutti insieme, una sera a Milano. Quattro protagonisti, a vario livello, dell'ultimo Milan vincente. Lo scatto è stato pubblicato sul profilo social di Daniel Maldini: un abbraccio nel post partita di Italia-Francia a San Siro. Maldini contro i francesi ha giocato per la prima volta a San Siro con la maglia della Nazionale, in quello che è stato lo stadio dove ha esordito in Serie A con il Milan. Era il 2020, e due anni dopo con il Milan ideato dal papà Paolo, Daniel avrebbe festeggiato lo scudetto 2021/2022. In quel Milan, tra i punti fermi c’erano anche Mike Maignan e Theo Hernandez, ancora milanisti, al contrario di Sandro Tonali, che una stagione dopo avrebbe lasciato Milano per Newcastle. Destino simile a quello di Maldini, che dopo lo scudetto iniziò una serie di prestiti, prima a Spezia poi a Empoli quindi al Monza, che poi l’ha acquistato a titolo definitivo, suscitando qualche rimpianto nei tifosi rossoneri. Che ora, vedendolo insieme a Tonali, Maignan e Theo, forse avranno anche un sussulto di nostalgia.