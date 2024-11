L'esterno della Juventus ancora in gol con la Nazionale, una rete che non è servita per raggiungere il primo posto nel girone di Nations League: "C'è un po' di dispiacere per il risultato, ma la gara l'abbiamo fatta, la strada è giusta e dobbiamo guardare avanti". Positivo anche Moise Kean: "E' un gruppo che ha sempre voglia di migliorarsi. Retegui? Sì, possiamo giocare insieme, ma decide il mister"

Tra le note positive della serata di San Siro, nonostante la sconfitta contro la Francia, c'è sicuramente la prestazione con gol di Andrea Cambiaso: "C'è un po' di dispiacere per i tre gol presi su palle inattive, è mancata un po' di attenzione, la prestazione c'è stata, abbiamo attaccato, abbiamo fatto una buona gara - dice a fine partita - Di sicuro quando affronti queste grandi nazionali è difficile, ma il nostro percorso è quello di continuare a guardare avanti". Una Nazionale giovane che ha margini di miglioramento: "Se guardiamo l'età media siamo giovani e dobbiamo giocare tante gare insieme per collaudare i meccanismi ma dobbiamo continuare così. Spalletti ci ha lasciato via libera non ci ha detto nulla. La strada è quella giusta, dobbiamo andare dritto senza voltarci indietro. Non abbiamo preso sottogamba la Francia anzi, perché è una squadra molto forte".