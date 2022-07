Bertolini: "Quarti? Sarebbero una soddisfazione"

C'è grande serenità ma anche tanta voglia di scendere in campo nelle parole di Milena Bertolini alla vigilia del decisivo incontro tra Italia e Belgio che vale l'accesso ai quarti di finale degli Europei femminili: "Diciamo che dobbiamo ripartire dalle cose positive fatte contro l'Islanda, soprattutto da quelle fatte nel secondo tempo ma anche nel primo tempo - dice - Non dimentichiamo che andare sotto dopo 3’, riuscire a reagire e a stare nella partita è stato un aspetto importante, ripartiamo da tutte queste cose positive che abbiamo visto". L'obiettivo è ovviamente il passaggio del turno: " I quarti per noi sono una grande soddisfazione soprattutto per le giocatrici perché hanno lavorato duramente anche nelle qualificazioni - spiega ancora - Ci tengono tanto, hanno messo entusiasmo e speso tante energie e anche per loro rappresenta una grande soddisfazione e il piacere di poter andare avanti e confrontarsi con squadre più forti". Quanto alle scelte di formazione, il Ct non si sbottona: " Gioca chi sta meglio, chi vedo meglio da un punto di vista fisico e mentale , loro mi mettono sempre in difficoltà e questo è l’aspetto difficile del mio ruolo perché danno sempre tutto poi starà a me fare le scelte".

Gama: "Belgio tosto ma andiamo per passare il turno"

Sta meglio ma non al massimo della condizione il capitano dell'Italia, Sara Gama che parla alla vigilia del match con il Belgio: "Come sto? I problemi fisici li ho dall’inizio, domani sceglie il Ct se ci sarò o meno - dice - L'importante è che vada vada in campo chi sta meglio perché l’obiettivo è il passaggio del turno". Dopo il pari con l'Islanda, è tornato il sereno in casa azzurra: "La serenità è un aspetto importante, non è stato semplice partire come siamo partite e poi giocare la seconda gara in cui ci va un po’ stretto il pari ma allo stesso tempo siamo coscienti che è stato un risultato che oggi ci permette ancora di giocarci la qualificazione e teniamo quanto di buono abbiamo fatto nella seconda partita, le pressioni ci sono, ne abbiamo avute e speriamo domani di mettere in campo il nostro gioco migliore che non ancora si è visto". Sull'avversario che ha impattato contro l'Islanda e perso di misura con la Francia: "Il Belgio è un avversario tosto, lo abbiamo avuto nelle qualificazioni mondiali e ce la siamo giocata e abbiamo - conclude - Oggi bisogna pensarla allo stesso modo, giocano bene palla a terra e sono esperte, è una gara difficile ma di semplici non ce ne sono, massimo rispetto ma noi sappiamo che dobbiamo andare in campo per portare la vittoria a casa".