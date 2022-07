Oggi su Sky, Italia-Belgio e Islanda-Francia

A Manchester vietato sbagliare per le Azzurre, nel match da dentro o fuori per un posto ai quarti di finale. Appuntamento alle 21 con Italia-Belgio (live Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW); alla stessa ora la sfida tra Islanda e Francia, live su Sky Sport 253 e su NOW. Su Sky Sport Football c'è Diretta Gol BERTOLINI: "QUARTI? SAREBBERO UNA SODDISFAZIONE" Condividi

Terzo impegno per le Azzurre di Milena Bertolini nella fase a gironi che si chiuderà oggi. Appuntamento decisivo per Italia, reduce dall’1-1 con l’Islanda, che affronterà il Belgio, con calcio d’inizio alle ore 21, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW (pre partita dalle 20.15). Quello di Manchester sarà il tipico match da dentro o fuori, quello dov’è vietato sbagliare, con l’imperativo per le Azzurre di vincere e sperare che l’Islanda non batta la Francia, già qualificata ai quarti di finale. "L'obiettivo è ovviamente il passaggio del turno: "I quarti per noi sono una grande soddisfazione- le parole di Milena Bertolini alla vigilia del match- soprattutto per le giocatrici perché hanno lavorato duramente anche nelle qualificazioni. Ci tengono tanto, hanno messo entusiasmo e speso tante energie e anche per loro rappresenta una grande soddisfazione e il piacere di poter andare avanti e confrontarsi con squadre più forti".

Italia-Belgio live su Sky dalle 20.15, in studio anche Costacurta Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, affiancato nel commento da Betty Bavagnoli, ex grande calciatrice azzurra e attuale Head of Women’s Football dell’AS Roma. Lo studio pre e post partita sarà sul posto, a bordocampo: a condurlo ci sarà Mario Giunta, in compagnia proprio di Betty Bavagnoli. Studio anche Milano, con Billy Costacurta e Martina Angelini.

La probabile formazione dell'Italia Ultima partita del girone: l’Italia si gioca la qualificazione con il Belgio. Ecco il possibile 4-3-3 scelto da Milena Bertolini. Prima sorpresa in difesa dove Sara Gama potrebbe non esserci. Bartoli-Linari la coppia centrale. Conferme a centrocampo per Rosucci e Simonetti, con Giugliano che potrebbe tornare titolare così come Bonansea e Girelli in attacco insieme a Giacinti.

Alle 21 in campo anche Francia e Islanda Stesso orario per l'altra partita del gruppo D tra Islanda e Francia. Live da Rotherham su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. I due match anche in contemporanea grazie all’opzione Diretta Gol, su Sky Sport Football e Sky Sport 251. La Francia, che ha già vinto matematicamente il gruppo D, dovrà fare a meno dell'infortunata Marie-Antoinette Katoto. L'Islanda, che ha perso contro le Bleues nelle fasi a gironi del 2009 e 2017, cerca una vittoria per vendicare quelle sconfitte e conquistare un posto ai quarti di finale.

La programmazione del 3^ turno girone D Lunedì 18 luglio Ore 21: ITALIA-BELGIO, live Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW (telecronaca Andrea Marinozzi; commento Betty Bavagnoli; Diretta Gol Davide Polizzi) Ore 21 : ISLANDA-FRANCIA, live Sky Sport 253 e in streaming su NOW (telecronaca Federico Botti; Diretta Gol Gaia Brunelli)

: ISLANDA-FRANCIA, live Sky Sport 253 e in streaming su NOW Ore 21: Diretta Gol, live Sky Sport Football, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Disponibili su Sky Go, anche in HD.