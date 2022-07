Euro, al via oggi i quarti di finale. La guida

Le prime a scendere in campo, stasera, saranno le padrone di casa dell'Inghilterra, prime anche a qualificarsi ai quarti di finale dell’Europeo. Insieme a loro le altre 7 squadre che continuano il viaggio verso Wembley: Spagna, Germania, Austria, Svezia, Belgio, Francia, Paesi Bassi. Tutte le partite live su Sky Sport Uno e Sky Sport Football AZZURRE, DAL SOGNO DI WEMBLEY ALL'INCUBO DI MANCHESTER Condividi

C'è grande amarezza per l'eliminazione dell'Italia, e per il triste Europeo giocato dalle ragazze di Milena Bertolini. Tuttavia la vita va avanti, le competizioni pure, ed è già tempo di quarti di finale . Scopriamo le squadre e le partite che condurranno alla sfida di Wembley del prossimo 31 luglio, provando a misurare le forze in campo. Vincerà la favorita delle favorite, l'Inghilterra di Sarina Wiegman? La Spagna priva delle sue due grandi stelle, ma per questo ancor più motivata? La Germania dei tanti giovani talenti, per rinverdire il suo passato vincente? La Svezia della rossonera Kosse Asslani? La Francia di Corinne Diacre? O toccherà a un outsider? Di sicuro non mancherà lo spettacolo.



Inghilterra-Spagna, mercoledì 20 luglio ore 21 L’Inghilterra da quando Sarina Wiegman è alla guida, conto aggiornato: novantotto gol fatti, tre subiti, quindici vittorie, due pareggi. È la squadra che sta esprimendo le possibilità di gioco più alte, e che, fatto non trascurabile, non ha fin qui subito infortuni o assenze pesanti. È la grande favorita per la vittoria finale, eppure questi dati sportivamente parlando contano ancora molto poco, la grandezza è ancora tutta da conquistare. Attenzione alla Spagna: è vero che nella sua storia non ha mai superato i quarti di finale di una grande competizione femminile, e che nelle tre partite del girone ha palesato grandi difficoltà non solo a segnare, ma proprio a concludere in porta, in una versione negativa e sterile del tiki taka che senza Jenni Hermoso e Alexia Putellas ha perso gol, giocate, sicurezze. Tuttavia la formazione di Jorge Vilda possiede grande qualità tecnica, capacità di costruire triangolazioni in ogni zona del campo, e, magari grazie anche al duo assonante Carmona & Cardona, proveranno a guastare la festa alle inglesi.

Germania-Austria, giovedì 21 luglio ore 21 Uscire da trionfatrice netta nel girone più duro, mostrando allo stesso tempo un ottimo atteggiamento offensivo (contro la Danimarca), e una notevole capacità di resistere in difesa (contro la Spagna) significano una sola cosa: la Germania è la squadra che ha convinto di più nella fase a gironi, trovando una coesione mancata negli ultimi anni e un assemblamento del tanto talento a disposizione finalmente convincente, sotto la guida di una grande Marina Hegering in difesa. Sul suo cammino troverà l’Austria, grande rivelazione del torneo: già semifinalista all’Europeo del 2017, nonostante il livello del calcio femminile sia cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni ha saputo nuovamente confermarsi, con un calcio collettivo fatto di pressing, conquista della palla e ripartenze. Sfida meno scontata di come potrebbe apparire sulla carta.

Svezia-Belgio, venerdì 22 luglio ore 21 leggi anche Linari: "In momenti difficili vietato nascondersi" Parlare di questa partita fa male, perché poteva essere il quarto di finale dell’Italia, contro la squadra più “italiana” di tutte, guidata da una Kosse Asslani in grande forma che tra poche settimane vedremo in campo con la maglia del Milan. E invece no, ci toccherà sognare i sogni degli altri, quelli svedesi di una vittoria finale, quelli belgi di una qualificazione ai quarti storica. Una Svezia che ha esperienza, fisicità, che segna molto da calci piazzati. Di fronte troverà un Belgio con tanto cuore e tanto spirito, alcune valide giocatrici, ma anche tanti errori difensivi commessi e tante concessioni alle squadre avversarie, che la Svezia difficilmente perdonerà.

Francia-Olanda, sabato 23 luglio ore 21 La Francia è la squadra che nella fase a gironi ha esibito il dinamismo e la fisicità maggiori, in un mix di atletismo e tecnica che ha grandemente impressionato. Tuttavia la grave perdita di Katoto per l’infortunio al crociato nella partita del 14 luglio contro il Belgio (en passant, se ti chiami Maria Antonietta e sei francese, questa data è inevitabilmente foriera di sventure) peserà molto. L’Olanda al contrario arriva in affanno all’appuntamento dei quarti di finale, con la stella Vivianne Miedema che dovrebbe recuperare dal Covid, ma con una squadra che fin qui ha mostrato tante incertezze difensive, e poche rotazioni di qualità. Si preannuncia una sfida molto aperta.

La programmazione dei quarti di finale live su Sky e in streaming su NOW Mercoledì 20 luglio Ore 21.00: Inghliterra-Spagna su Sky Sport Football e Uno. Telecronaca di Gaia Brunelli e Martina Angelini, in studio Mario Giunta, Moris Gasparri, Giancarlo Padovan, Stefano Braghin Giovedì 21 luglio Ore 21.00: Germania-Austria su Sky Sport Football e Uno. Telecronaca di Davide Polizzi e Massimo Morales. Studio: Margherita Cirillo, Moris Gasparri, Martina Angelini e Andrea Marinozzi Venerdì 22 luglio Ore 21.00: Svezia-Belgio su Sky Sport Football e Uno. Telecronaca di Federico Botti, in studio: Mario Giunta, Moris Gasparri, Giancarlo Padovan, Martina Angelini Sabato 23 luglio Ore 21.00: Francia-Olanda su Sky Sport Football e Uno. Telecronaca di Gaia Brunelli e Martina Angelini. Studio con Mario Giunta, Moris Gasparri, Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli