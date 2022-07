Linari: "In momenti difficili vietato nascondersi"

Il giorno dopo l'uscita dall'Europeo l'Italia non si nasconde. A parlare è Elena Linari che ha le idee molto chiare e non risparmia le critiche: "Una sconfitta che fa male. Ma la pressione e le aspettative fanno parte di questo sport, se non siamo in grado di reggerele non possiamo stare a questo livello. Ora si deve fare un grande passo in avanti, soprattutto di mentalità e vediamo quello che si riuscirà a fare da settembre in poi"

AZZURRE, DAL SOGNO DI WEMBLEY ALL'INCUBO DI MANCHESTER