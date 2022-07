Inghilterra in semifinale: Spagna ko 2-1 dts

Gara dalle infinite emozioni a Brighton con l'Inghilterra che stacca il pass per le semifinali dopo aver battuto 2-1 ai supplementari la Spagna. La squadra di Vilda era passata in vantaggio al 54' con Gonzalez ma è sata Toone all'84' ad allungare il match agli extra-time. Al 96' Stanway ha realizzato la rete che permette alle inglesi di passare il turno

INGHILTERRA-SPAGNA 2-1

54’ Gonzalez (S), 84' Toone (I), 96' Stanway (I)



INGHILTERRA (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly (82' Greenwood); Stanway, Walsh (116' Scott); Mead (58’ Kelly), Kirby (64' Toone), Hemp (116' Parris); White (58’ Russo). All. Wiegman

SPAGNA (4-3-3): Villamil; Batlle, Hernandez, Leon, Olga; Conca, Gutierrez, Duenas (71' Alexandri); De Miguel (46’ Beivide), Gonzalez (77' Sheila), Caldentey (100' Isasa). All. Vilda

Ammoniti: Leon, Rodriguez, Greenwood

Emozioni a non finire per una gara da raccontare e rivivere indipendentemente da come andrà l’Europeo. L’Inghilterra si qualifica per le semifinali battendo la Spagna 2-1 dopo i tempi supplementari e dopo una gran rimonta, iniziata quando tutto ormai sembrava perduto e completata proprio durante gli extra time. A una manciata di minuti dal termine della gara, la Nazionale della Wiegman stava per vedere sfumare il sogno di un’intera Nazione, Spagna in vantaggio grazie alla rete segnata da Gonzalez al 54’ e quasi vicina a al traguardo. All’84’ ci ha pensato la neo entrata Toone a strozzare l’urlo in gola alle spagnole e a portare avanti la gara oltre i 90’ regolamentari.



Sospinta dai quasi 30mila tifosi presenti a Brighton, l’Inghilterra ha spinto sull’acceleratore nonostante la fatica di una rincorsa concretizzatasi solo all’ultimo. Le forze fresche hanno fatto la differenza. Gli ingressi di Toone e Russo hanno garantito maggior spinta e più vivacità alla nazionale padrona di casa e proprio sull’asse Russo-Toone si è concretizzata la rete del pari. Durante i supplementari ci ha pensato la talentuosissima Stanway a realizzare al 96' la rete del 2-1. Colpita, la Spagna non ha saputo più reagire e senza il carisma, oltre che la qualità, di Alexia Putellas (Pallone d’Oro femminile e assente agli Europei per infortunio), non è riuscita a trovare la forza per riequilibrare il match. Dopo il grande spavento vince l’Inghilterra che diventa così la prima semifinalista degli Europei. Le inglesi affronteranno la vincente di Svezia-Belgio.