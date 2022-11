Juve battuta ai rigori: la Supercoppa è della Roma

Giornata di festa in casa giallorossa con la Roma femminile che si è aggiudicata il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana , battendo la Juventus 4-5 ai calci di rigore. Show e spettacolo a Parma, con Valentina Giacini che ha sbloccato il match al 19': poi Lisa Boattin ha pareggiato i conti su punizione, rimandando il verdetto prima ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore. Proprio dal dischetto, il portiere Ceasar è stata la grande protagonista intercettando i tiri di Girelli e Cantore . Per la prima volta, le giallorosse allenate da Alessandro Spugna vincono la Supercoppa e portano a casa il secondo trofeo (a maggio 2021 avevano vinto la Coppa Italia contro il Milan sempre ai calci di rigore).

"Merito delle ragazze e di tutto lo staff"

"E' stata una bellissima partita" - ha commentato l'allenatore Alessandro Spugna - "Si sono affrontate due squadre forti, le migliori in questo momento. Le ragazze sono state brave a non mollare, la Juve aveva fatto qualcosa in più di noi. Portare il trofeo a Roma è una cosa bella: è merito delle ragazze e di tutto lo staff".