Girelli: "Dorotea Del Piero? Presto le darò la 10"

Dopo la vittoria per 5-0 dell'Italia contro Malta Cristiana Girelli ha parlato, tra le altre cose di Dorotea Del Piero, la figlia di Alex che ha firmato recentemente con la Juventus Women Under 17: "L’abbiamo conosciuta a Vinovo, ha un fisico già imponente nonostante la giovane età. È bellissimo pensare a una favola di questo genere. Le ho detto scherzando che per qualche anno mi tengo ancora la 10. Poi… l’aspetterò in prima squadra per regalargliela"

