'Viola' e 'Giallorosse' sono in questo momento tra le migliori espressioni del calcio femminile italiano. Entrambe hanno dovuto salutare la Champions ma sono in piena corsa per le prime posizioni del campionato. Sarà uno scontro anche generazionale: la Roma schiererà il talento giovanissimo di Giulia Dragoni, la Fiorentina punterà sull'esperienza di Veronica Boquete. In palio il primo trofeo della stagione: sarà una grande partita in diretta su Sky, il prossimo lunedì 6 gennaio alle 15.30