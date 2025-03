Tra idoli e rinascite: le sorprese di Indian Wells

I grandi campioni piacciono a tutti, ma ogni torneo mette sempre in copertina qualche volto inaspettato, tra 'vecchi' nomi noti poco illuminati dai riflettori e giovani campioni in cerca di consacrazione. E Indian Wells, anche per questa edizione, non è stato da meno. Conosciamo meglio qualcuno degli 'outsider' che si stanno mettendo in mostra