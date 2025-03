È come un quadro in movimento, un'opera d'arte che nel tennis moderno è diventato un caso di studio. C'è chi del rovescio a una mano aveva fatto il suo marchio di fabbrica, c'è chi l'ha reso bellissimo impugnando la racchetta con due mani. Nella quarta puntata di Sky Tennis Club (la novità di Sky nel 2025 per i suoi abbonati) ne abbiamo parlato con Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci, Iva Majoli e Giacomo Poretti. La puntata integrale è disponibile su Sky Sport Insider