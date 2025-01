Supercoppa, verso Roma-Fiorentina: lunedì su Sky

Lunedì, a La Spezia, la finale della Supercoppa femminile tra Roma e Fiorentina. De la Fuente, allenatore delle toscane suona la carica: "Vincere per dimostrare di poter essere protagoniste". Il match sarà in diretta alle 15.30 su Sky Sport

Let Viola make history, è scritto ben chiaro nel padiglione femminile del Viola Park. Padiglione scelto da Catherine Commisso, moglie del presidente, per la posizione privilegiata dalla quale è possibile ammirare il duomo di Firenze e il campanile di Giotto. È qui che la squadra viola prepara la Supercoppa italiana contro la Roma, in programma il 6 gennaio. "Le ragazze hanno voglia di fare meglio e voglia di dimostrare e portare un trofeo che è fondamentale. Mi aspetto la solita Roma e mi aspetto la solita Fiorentina con qualcosina in più per dimostrare che vogliamo vincere e evogliamo essere protagonisti", ha detto l'allenatore delle toscane de la Fuente.

Il club ha investito perchè punta sul calcio femminile e lavorare in una struttura esclusivamente dedicata, capace di soddisfare tutte le esigenze della squadra è il miglior modo per farlo. In campo serviranno, però, anche grinta e determinazione per ripagare gli sforzi fatti. "Per noi lavorare qui è onore e orgoglio, il modo migliore per ringraziare è portare coppa", ha spiegato Emma Severini.

E, a proposito di motti, se è vero che l’Epifania tutte le feste si porta via, lunedí a La Spezia, l’obiettivo della Fiorentina è chiaro: portare via la Supercoppa italiana e cominciare, come scritto al Viola Park, a fare la storia.