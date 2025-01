Coppa Italia, quarti di andata: Lazio-Juve 1-3

La Juventus indirizza la qualificazione nel match d'andata della Coppa Italia Femminile contro la Lazio: gara rimasta in parità fino a pochi minuti dalla fine, decisa dalle reti di Vangsgaard all'86' e Cantore al 92' per l'1-3 finale. In serata, alle 20:45, Napoli-Roma in diretta su Sky Sport Calcio e NOW

La Juventus vince la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile contro la Lazio. A Roma termina 3-1, con le ragazze di Canzi che hanno messo il risultato al sicuro per il ritorno in casa. In serata, alle 20:45, in programma il match tra Napoli e Roma in diretta su Sky Sport Calcio e NOW. Domani, giovedì 16 gennaio, sono in programma le altre due gare che completeranno l'andata dei quarti di finale: Milan-Fiorentina alle 18 e Inter-Sassuolo alle 20:45, entrambe in diretta su Sky Sport Calcio e NOW.