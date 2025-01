Termina in parità la sfida di Milan-Fiorentina. A sbloccarla è stata la squadra viola con il calcio di rigore di Severini al 32'. Nella ripresa, invece, è arrivata la reazione del Milan che ha trovato la rete del pari con il destro sotto la traversa di Arrigoni. Match di ritorno in programma al Viola Park il 28 gennaio. Alle 20.45 in campo l'altra sfida di giornata tra Inter-Sassuolo, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

