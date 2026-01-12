Offerte Sky
Malen, principio di intesa tra Roma e Aston Villa: si attende il sì del giocatore

Calciomercato

I giallorossi hanno trovato un principio di intesa con l'Aston Villa per l'acquisto di Malen sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 25-30 milioni. Si attende il sì del giocatore

CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE

Malen si avvicina. La Roma, in attesa di capire l'evoluzione della situazione Raspadori (che dovrebbe essere convocato dall'Atletico Madrid per il match di martedì col Deportivo La Coruna), fa passi avanti nella chiusura della trattativa per l'olandese e ha trovato un principio di intesa con l'Aston Villa sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui 25-30 milioni di euro. Si attende il sì del giocatore alla proposta giallorossa e sarebbe la seconda operazione in pochi mesi tra i due club dopo l'arrivo in estate nella capitale di Leon Bailey, acquistato in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto a 20 milioni più 2 di bonus.

I numeri di Malen

27 anni da compiere il prossimo 29 gennaio, Malen è stato acquistato dall'Aston Villa nel gennaio di un anno fa, pagato 25 milioni dopo le tre stagioni e mezza con la maglia del Borussia Dortmund (39 gol e 20 assist in 132 presenze). 14 presenze e 3 reti nei suoi primi sei mesi in Inghilterra, altri 7 centri nelle 29 partite disputate tra tutte le competizioni fin qui in questo 2025/26.

Approfondimento

Roma vicina a Robinio Vaz: affare da 25 milioni

