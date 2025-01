Grazie alla vittoria contro l'Inter per 2-1 ai tempi supplementari, il Sassuolo è in semifinale di Coppa Italia femminile, dove affronterà la vincente di Napoli-Roma. Le ragazze di mister Rossi si sono rese protagoniste di una vera impresa, pareggiando al 94' grazie alla rete di De Rita. Poi, al 106' l'autogol di Milinkovic che ha chiuso il match. Adesso in campo su Sky Sport Calcio Fiorentina-Milan

