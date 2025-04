Serie A donne, sesto scudetto per la Juventus

La Juventus Women batte il Milan 2-0 e conquista il suo sesto scudetto. Una doppietta di Cristiana Girelli regala i tre punti decisivi alla squadra per la vittoria del campionato. Nelle ultime due stagioni aveva trionfato la Roma, dopo cinque successi consecutivi delle bianconere

La Juventus Women ha vinto aritmeticamente lo scudetto di calcio femminile, trionfando così in Serie A per la sesta volta. Le bianconere hanno tagliato il traguardo battendo allo stadio "Vittorio Pozzo" di Biella, il Milan per 2-0, grazie alla doppietta di Girelli (col primo gol su calcio di rigore). Dopo i cinque successi consecutivi ottenuti fra il 2018 e il 2022, e dopo gli ultimi due campionati femminili vinti dalla Roma, la Juventus femminile è tornata a conquistare il tricolore.