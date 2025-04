Tudor: "Yildiz da vedere, Koop a forte rischio"

La Juventus ha confermato in un comunicato che sono in corso trattative per il main sponsor sulla maglia: “Con riferimento ai rumors riportati da parte di alcune testate giornalistiche italiane e internazionali in relazione a trattative per la negoziazione di accordi di sponsorizzazione della maglia da gara (il cosiddetto front jersey sponsor), Juventus Football Club conferma che sono state avviate alcune trattative con partner di primario standing per importi sostanzialmente nel range di quelli previsti dal piano strategico per gli esercizi 2025/2026 e 2026/2027, che si ritiene possano creare valore nel lungo termine per la società, gli azionisti e i partner. Allo stato attuale - aggiunge il club - non è stata formalizzata alcuna intesa e, dunque, non è possibile formulare alcuna previsione in merito alla conclusione di accordi di front jersey sponsor, che saranno sottoposti ai competenti organi societari. La società fornirà aggiornamenti in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari"