Coppa Italia, Juve-Roma: la finale live su Sky

Al Sinigaglia di Como di fronte le neocampionesse d'Italia e le detentrici del trofeo.

La Coppa Italia femminile Frecciarossa 2025 vive il suo ultimo atto , in diretta su Sky e in streaming su NOW . Domani, sabato 17 maggio , allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como la sfida tra le neocampionesse d’Italia della Juventus e la Roma, detentrice del trofeo. A dirigere la finale sarà Andrea Colombo , uno dei migliori arbitri emergenti italiani, dal 2024 inserito nella lista degli arbitri internazionali.

A dirigere la finale sarà Andrea Colombo, uno dei migliori arbitri emergenti italiani, dal 2024 inserito nella lista degli arbitri internazionali.