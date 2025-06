Albert Gudmundsson, cuore di fratello e bandiera di famiglia. L'attaccante della Fiorentina, in occasione della partita del campionato femminile islandese disputata tra Gròtta e KR Reykjavík, ha voluto presenziare per sostenere le sue tre sorelle, tutte calciatrici del club della capitale islandese

Una partita dal sapore speciale per Albert Gudmundsson. L'islandese ha voluto essere presente a bordo campo per sostenere le sue tre sorelle - Karen (classe 2003), Katla (2007) e Kara (2010) – che per la prima volta hanno condiviso il campo indossando la maglia del KR Reykjavík, il club di famiglia. A rendere questo momento ancora più significativo è il fatto che, oltre al numero 10 della Viola e alle sue sorelle, anche i loro genitori hanno vestito i colori del KR.