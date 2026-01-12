Real Madrid-Xabi Alonso, separazione è ufficiale

Offerte Sky
Real Madrid, separazione con Xabi Alonso dopo la Supercoppa: al suo posto Arbeloa. Le news

real madrid

Ufficiale l'addio tra Xabi Alonso e il Real Madrid dopo appena pochi mesi. Al suo posto nominato Arbeloa come nuovo allenatore: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE

Alvaro Arbeloa al posto di Xabi Alonso. Il cambio sulla panchina del Real Madrid è servito: a ufficializzarlo lo stesso club madrileno che ha deciso, quindi, dopo poco più di sei mesi di chiudere il rapporto con l'ex mister del Bayer Leverkusen, arrivato in estate con la speranza di aprire un nuovo ciclo vincente - così com'era stato durante l'esperienza vissuta da calciatore, tra il 2 e il 20 - alla guida dei Blancos. Fatale per ufficializzare la fine di un legame già in bilico la sconfitta in Supercoppa spagnola, 3-2 nella finale contro il Barcellona, mentre in campionato lascia il Real in seconda posizione a -4 proprio dai blaugrana. "Il Real Madrid annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, si è deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra - si legge nella nota del club -. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita".

Arbeloa nuovo allenatore del Real Madrid

Pochi minuti dopo l'ufficialità dell'addio con Xabi Alonso, è arrivato anche il comunicato che ha dato il via alla nuova era Arbeloa, dopo una carriera a tinte Blancos . Arriva, infatti, dal Real Madrid Castilla dove era stato 'promosso' in seguito agli anni da allenatore della Infantil A, Cadete A e Juvenil A (tutte giovanili del club), esperienza quest'ultima dove ha vinto anche un triplete di categoria. La maglia più titolata del mondo l'ha vissuta anche da giocatore, vincendo 8 trofei.

Approfondimento

Real Madrid, Xabi Alonso non è più l'allenatore

Real Madrid-Xabi Alonso, separazione è ufficiale

