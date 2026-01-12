Real Madrid-Xabi Alonso, separazione è ufficiale

Alvaro Arbeloa al posto di Xabi Alonso. Il cambio sulla panchina del Real Madrid è servito: a ufficializzarlo lo stesso club madrileno che ha deciso, quindi, dopo poco più di sei mesi di chiudere il rapporto con l'ex mister del Bayer Leverkusen, arrivato in estate con la speranza di aprire un nuovo ciclo vincente - così com'era stato durante l'esperienza vissuta da calciatore, tra il 2 e il 20 - alla guida dei Blancos. Fatale per ufficializzare la fine di un legame già in bilico la sconfitta in Supercoppa spagnola, 3-2 nella finale contro il Barcellona, mentre in campionato lascia il Real in seconda posizione a -4 proprio dai blaugrana. "Il Real Madrid annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, si è deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra - si legge nella nota del club -. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita".