Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Zaniolo, operazione di pulizia al ginocchio: le condizioni del giocatore dell'Udinese

udinese

Il giocatore dell'Udinese si è sottoposto a un intervento di pulizia meniscale del ginocchio destro, perfettamente riuscito, e ha già iniziato l’iter di recupero. E sui social promette: "Ci vediamo presto"

CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE

Intervento perfettamente riuscito per Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell'Udinese, all'indomani del 2-2 contro il Pisa, aveva annunciato una piccola operazione di pulizia al ginocchio che è stata effettuata oggi, lunedì 12 gennaio, alla clinica Villa Stuart. A comunicarlo è stato il club friulano, con una nota sul proprio sito ufficiale: "Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito. La pulizia meniscale del ginocchio destro è stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Nicoló inizierà immediatamente l’iter di recupero".

Zaniolo sui social: "Ci vediamo presto"

Zaniolo non aveva perso neanche una partita di campionato dal suo arrivo a Udine, ma avrebbe saltato in ogni caso la prossima giornata causa squalifica. Dopo l'intervento, l'attaccante potrebbe rientrare tra un paio di settimane secondo quanto stimato dallo stesso giocatore nel post social in cui aveva annunciato l'operazione. E ora promette: "Ci vediamo presto".

Potrebbe interessarti

Fofana al Lecce: gli acquisti ufficiali in Serie A

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

13 mesi di inibizione per Zappi, presidente AIA

arbitri

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri...

Zaniolo, ok l'intervento di pulizia al ginocchio

udinese

Il giocatore dell'Udinese si è sottoposto a un intervento di pulizia meniscale del ginocchio...

Napoli, per Meret nuovo infortunio in allenamento

Serie A

Alex Meret si ferma ancora: il Napoli ha comunicato che, in allenamento, il portiere azzurro ha...

Dove vedere Juventus-Cremonese

guida tv

La partita tra Juventus e Cremonese della 20^ giornata di Serie A si gioca lunedì 12 gennaio alle...

Dove vedere Genoa-Cagliari

guida tv

La partita tra Genoa-Cagliari della 20^ giornata di Serie A si gioca lunedì 12 gennaio alle 18.30...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE