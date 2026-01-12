Zaniolo, operazione di pulizia al ginocchio: le condizioni del giocatore dell'Udineseudinese
Il giocatore dell'Udinese si è sottoposto a un intervento di pulizia meniscale del ginocchio destro, perfettamente riuscito, e ha già iniziato l’iter di recupero. E sui social promette: "Ci vediamo presto"
Intervento perfettamente riuscito per Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell'Udinese, all'indomani del 2-2 contro il Pisa, aveva annunciato una piccola operazione di pulizia al ginocchio che è stata effettuata oggi, lunedì 12 gennaio, alla clinica Villa Stuart. A comunicarlo è stato il club friulano, con una nota sul proprio sito ufficiale: "Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito. La pulizia meniscale del ginocchio destro è stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Nicoló inizierà immediatamente l’iter di recupero".
Zaniolo sui social: "Ci vediamo presto"
Zaniolo non aveva perso neanche una partita di campionato dal suo arrivo a Udine, ma avrebbe saltato in ogni caso la prossima giornata causa squalifica. Dopo l'intervento, l'attaccante potrebbe rientrare tra un paio di settimane secondo quanto stimato dallo stesso giocatore nel post social in cui aveva annunciato l'operazione. E ora promette: "Ci vediamo presto".