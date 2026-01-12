Il giocatore dell'Udinese si è sottoposto a un intervento di pulizia meniscale del ginocchio destro, perfettamente riuscito, e ha già iniziato l’iter di recupero. E sui social promette: "Ci vediamo presto"

Intervento perfettamente riuscito per Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell'Udinese, all'indomani del 2-2 contro il Pisa, aveva annunciato una piccola operazione di pulizia al ginocchio che è stata effettuata oggi, lunedì 12 gennaio, alla clinica Villa Stuart. A comunicarlo è stato il club friulano, con una nota sul proprio sito ufficiale: "Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito. La pulizia meniscale del ginocchio destro è stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Nicoló inizierà immediatamente l’iter di recupero".