Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Juventus e Cremonese della 20^ giornata di Serie A si gioca lunedì 12 gennaio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Appuntamento da non perdere con il secondo episodio della produzione originale “1996, L’anno di Del Piero”

Dove vedere Juventus-Cremonese in tv

La partita Juve-Cremonese, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 12 gennaio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOWTelecronaca Federico Zancan; commento Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti. Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Calciomercato - L’Originale, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti e Gianfranco Teotino.

“1996, L’anno di Del Piero”: oggi il secondo episodio

Lunedì 12 gennaio, appuntamento imperdibile con il secondo episodio della produzione originale “1996, L’anno di Del Piero”, alle 18.15 e alle 00.30 su Sky Sport Calcio, alle 23.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW. Entrambi gli episodi disponibili anche on demand. 

I numeri di Juve e Cremonese

La Cremonese è l'avversaria che la Juventus ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in 17 sfide contro i grigiorossi, i bianconeri hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi. La Juventus ha vinto tutte le otto partite casalinghe contro la Cremonese in Serie A, con uno score aggregato di 23-3; tra le squadre contro cui i bianconeri hanno registrato il 100% di successi interni nel massimo campionato, solo contro il Foggia hanno disputato più sfide (11), a quota otto anche il Piacenza. La Juventus ha vinto otto delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni (1N, 1P), tanti successi per i bianconeri quanti nelle precedenti 21 gare ufficiali (8V, 8N, 5P). La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (9V, 4N), ma nelle ultime tre ha sempre subito gol. La Juventus ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (contro Parma e Venezia nello scorso torneo); i bianconeri potrebbero restare senza vittorie in tre match interni consecutivi contro formazioni neopromosse per la prima volta in Serie A. La Cremonese ha perso sette delle ultime otto sfide (incluse tutte le quattro più recenti) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A, vincendo la restante (2-1 contro la Roma, il 28 febbraio 2023). La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N, 2P) e solo una volta è rimasta quattro partite fuori casa di fila senza trovare la rete nella competizione: tra dicembre 1991 e febbraio 1992, con la quarta di quel filotto negativo giocata proprio a Torino, ma contro i granata.

Approfondimento

Il 1996 ha cambiato la vita di Del Piero

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Genoa-Cagliari

guida tv

La partita tra Genoa-Cagliari della 20^ giornata di Serie A si gioca lunedì 12 gennaio alle 18.30...

1996, L'anno di Del Piero: secondo episodio su Sky

sky original

Nel secondo episodio della produzione originale Sky Sport, Alessandro Del Piero ripercorre, tra...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, lunedì 12 gennaio, si scende in campo per la 20^ giornata di campionato che si conclude...

Chivu: "Per lo scudetto è lotta tra 4 o 5 squadre"

inter

L'allenatore dell'Inter analizza il pareggio con il Napoli: "E' stato un risultato giusto per...

Calhanoglu out all'87': affaticamento al polpaccio

inter

Il numero 20 nerazzurro aveva segnato il momentaneo 2-1 dell'Inter su rigore al 73'. Poi ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE