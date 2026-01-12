I numeri di Juve e Cremonese

La Cremonese è l'avversaria che la Juventus ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in 17 sfide contro i grigiorossi, i bianconeri hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi. La Juventus ha vinto tutte le otto partite casalinghe contro la Cremonese in Serie A, con uno score aggregato di 23-3; tra le squadre contro cui i bianconeri hanno registrato il 100% di successi interni nel massimo campionato, solo contro il Foggia hanno disputato più sfide (11), a quota otto anche il Piacenza. La Juventus ha vinto otto delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni (1N, 1P), tanti successi per i bianconeri quanti nelle precedenti 21 gare ufficiali (8V, 8N, 5P). La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (9V, 4N), ma nelle ultime tre ha sempre subito gol. La Juventus ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (contro Parma e Venezia nello scorso torneo); i bianconeri potrebbero restare senza vittorie in tre match interni consecutivi contro formazioni neopromosse per la prima volta in Serie A. La Cremonese ha perso sette delle ultime otto sfide (incluse tutte le quattro più recenti) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A, vincendo la restante (2-1 contro la Roma, il 28 febbraio 2023). La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N, 2P) e solo una volta è rimasta quattro partite fuori casa di fila senza trovare la rete nella competizione: tra dicembre 1991 e febbraio 1992, con la quarta di quel filotto negativo giocata proprio a Torino, ma contro i granata.