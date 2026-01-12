Juventus-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Juventus e Cremonese della 20^ giornata di Serie A si gioca lunedì 12 gennaio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Appuntamento da non perdere con il secondo episodio della produzione originale “1996, L’anno di Del Piero”
Dove vedere Juventus-Cremonese in tv
La partita Juve-Cremonese, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 12 gennaio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan; commento Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti. Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Calciomercato - L’Originale, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti e Gianfranco Teotino.
“1996, L’anno di Del Piero”: oggi il secondo episodio
Lunedì 12 gennaio, appuntamento imperdibile con il secondo episodio della produzione originale “1996, L’anno di Del Piero”, alle 18.15 e alle 00.30 su Sky Sport Calcio, alle 23.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW. Entrambi gli episodi disponibili anche on demand.
I numeri di Juve e Cremonese
La Cremonese è l'avversaria che la Juventus ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere: in 17 sfide contro i grigiorossi, i bianconeri hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi. La Juventus ha vinto tutte le otto partite casalinghe contro la Cremonese in Serie A, con uno score aggregato di 23-3; tra le squadre contro cui i bianconeri hanno registrato il 100% di successi interni nel massimo campionato, solo contro il Foggia hanno disputato più sfide (11), a quota otto anche il Piacenza. La Juventus ha vinto otto delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni (1N, 1P), tanti successi per i bianconeri quanti nelle precedenti 21 gare ufficiali (8V, 8N, 5P). La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (9V, 4N), ma nelle ultime tre ha sempre subito gol. La Juventus ha pareggiato le ultime due gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (contro Parma e Venezia nello scorso torneo); i bianconeri potrebbero restare senza vittorie in tre match interni consecutivi contro formazioni neopromosse per la prima volta in Serie A. La Cremonese ha perso sette delle ultime otto sfide (incluse tutte le quattro più recenti) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A, vincendo la restante (2-1 contro la Roma, il 28 febbraio 2023). La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N, 2P) e solo una volta è rimasta quattro partite fuori casa di fila senza trovare la rete nella competizione: tra dicembre 1991 e febbraio 1992, con la quarta di quel filotto negativo giocata proprio a Torino, ma contro i granata.