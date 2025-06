La vittoria 1-0 contro la Svezia ha permesso alla Nazionale italiana under 19 di qualificarsi al Mondiale under 20 che verrà disputato nel 2026 in Polonia. Grazie a questo risultato la squadra guidata da Nicola Matteucci chiuderà almeno al 3° posto il girone. La nazionale under 19 non può pensare troppo al futuro perché deve pensare all’Europeo in corso in Polonia: le azzurre hanno la possibilità di accedere in semifinale. Per farlo dovranno almeno pareggiare contro la Francia, già qualificata, nell'ultima partita del girone A in programma sabato 21 alle ore 16 a Rszezow. Se l’Italia dovesse vincere passerebbe in prima posizione, mentre in caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Polonia contro la Svezia dovrebbe essere valutata la differenza reti che al momento è a favore delle azzurre.