La nazionale femminile spagnola è in ansia per Aitana Bonmati, che rischia di saltare l’Europeo al via mercoledì 2 luglio (la Spagna farà il suo esordio il giorno dopo, contro il Portogallo). La centrocampista spagnola, punto di forza del Barcellona e della nazionale, è stata ricoverata per una meningite virale dopo due giorni di febbre alta e "ingiustificata" che avrebbe spinto lo staff medico della Federazione a fare degli accertamenti: alla giocatrice è stata prescritta una terapia farmacologica per via endovenosa e non si parla di tempistiche per il suo rientro, e non è escluso che possa tornare in tempo per gli Europei. “Parlare di meningite può essere spaventoso, ma è tutto sotto controllo”, ha detto l'allenatore Montse Tomé. “Aitana Bonmati è una giocatrice molto importante per noi. La aspetteremo il più a lungo possibile. L'unica informazione che ho è che non conosciamo i tempi. Se dicessi qualcosa, sbaglierei perché non sono un medico”. La 27enne, che ha vinto il Pallone d’Oro negli ultimi due anni, ha sorpreso tutti condividendo una foto su Instagram che la ritraeva su un letto d'ospedale, con una flebo al braccio, mentre guardava l'amichevole della Spagna con il Giappone, giocata venerdì (vinta 3-1 dalle spagnole) in preparazione agli Europei. La nazionale spagnola partirà domenica per la Svizzera (soggiornerà a Losanna) e l’apprensione riguarda anche altri eventuali contagi, anche se la meningite virale è meno grave di quella batterica.