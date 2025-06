Soncin carica l'Italia: "C'è grande ottimismo"

A Sion per rompere il ghiaccio e prendersi la rivincita della sconfitta contro lo stesso Belgio che tre anni, il 18 luglio 2022, mise fine alla corsa dell'Italia. Le azzurre del calcio sono pronte a cominciare l'avventura europea: il torneo per la nazionale guidata da Andrea Soncin è cominciato a Weggis, la cittadina del Canton Lucerna diventata il quartier generale della squadra, e scelta nonostante i 280 chilometri di distanza dalle prime due sedi di gara, Sion, appunto e Ginevra. Giovedì l'esordio allo Stade de Tourbillon e si riparte dalle belghe che avevano condannato le azzurre nell'ultima edizione del torneo continentale. "C'è tantissimo orgoglio ed emozione, anche da parte mia - le parole dell'allenatore azzurro - il nostro sogno è iniziato già da tempo e ora abbiamo la possibilità di viverlo tutti insieme. Abbiamo lavorato molto per essere qui e per offrire alle ragazze un contesto in cui potessero sentirsi libere di esprimere le loro qualità. C'è ottimismo e grande fiducia". "L'avvicinamento a eventi così importanti - ha sottolineato - porta grande pressione ed è quindi fondamentale focalizzarsi anche sulla parte cognitivo-emozionale. Sappiamo la responsabilità che abbiamo, perché spesso queste competizioni possono accendere i cuori degli appassionati, e in questo caso mi riferisco in particolar modo alle tantissime bambine e ragazze che ci seguiranno con passione. Dobbiamo essere orgogliose di questa condizione e dovremo dare tutto per riuscire a trasmettere emozioni al nostro pubblico". Almeno quello elvetico potrà seguire le azzurre domenica, nell'allenamento a porte aperte alla Thermoplan Arena di Weggis, in vista della gara contro il Belgio allenato dalla islandese Elisabet Gunnarsdottir. "Lo conosciamo bene, hanno tante interpreti che militano in Italia e giocano in maniera moderna. Bisognerà prestare grande attenzione", ha aggiunto Soncin. Infine, l'allenatore ha chiarito anche la questione legata alla fascia da capitano: "È un ruolo che spetta alla giocatrice con più presenze, un modus operandi che era già consolidato prima del mio arrivo. Sarà Girelli o, in alternativa, come avvenuto in passato, Linari. Entrambe hanno sempre avuto una leadership positiva, dimostrando di voler mettere il gruppo prima dell'io. Il capitano deve fare proprio questo: pensare prima agli altri, un po' come fa l'allenatore".