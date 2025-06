"Grazie a tutti per i messaggi e grazie a chi mi ha aiutato negli ultimi giorni. Fortunatamente sta andando tutto bene. Spero di tornare presto. Grazie a tutti, mi sono sentita vicino a voi". Queste le parole su Instagram di Aitana Bonmati, calciatrice del Barcellona femminile. La fuoriclasse spagnola, infatti, era stata ricoverata in ospedale a seguito di una meningite virale e ha voluto rassicurare tutti i suoi tifosi. Le sue condizioni sono in miglioramento, tanto che la 27enne, vincitrice degli ultimi due Pallone d'Oro, è già stata dimessa dall'ospedale e si prepara a raggiungere le compagne della nazionale spagnola che dal 2 al 27 luglio saranno impegnate in Svizzera nell'Europeo femminile.