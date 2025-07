Soncin: "Azzurre hanno tanta voglia di fare bene"

Il girone non è dei più semplici ma la voglia di far bene e meravigliare è tantissima: è iniziata l'avventura dell'Italia agli Europei femminili di calcio in Svizzera. Le azzurre di Andrea Soncin domani esordiranno contro il Belgio a Sion e sono già chiamate a fare punti per puntare alla qualificazione ai quarti. Il Gruppo B è uno dei più competitivi ma la fiducia nel gruppo italiano è alta. Lunedì a Ginevra è in programma il secondo impegno, probabilmente già decisivo, con il Portogallo. L'obiettivo delle azzurre è avere il passaggio del turno già in tasca venerdì 11 luglio, quando a Berna l'Italdonne affronterà le campionesse del mondo della Spagna. D'altronde le azzurre devono riscattare l'ultimo Mondiale alquanto deludente. Ma i presupposti per fare bene ci sono: il campionato italiano è infatti diventato uno dei tornei top a livello continentale. "La tensione fa parte del gioco ma c'è grandissima convinzione e c'è fiducia. Quanto alla formazione" contro il Belgio "voglio tenermi tutte le possibilità - sottolinea il tecnico Soncin - "Vogliamo fare tante partite e quindi c'è da gestirsi bene". Al netto delle convocate dell'Italia, altre 27 calciatrici della Serie A Women partecipano alla competizione in Svizzera. Un passo in avanti rispetto alle 36, italiane incluse, dell'edizione del 2022. Per la Danimarca giocano in nove, mentre nel Belgio ci sono 5 "italiane". A seguire Finlandia, Francia, Islanda, Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera. Segno che il calcio femminile è uscito dai ristretti confini nazionali e che in Italia il fenomeno è in forte crescita.