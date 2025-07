Dopo il pareggio per 1-1 contro il Portogallo, l'Italia si prepara a scendere in campo contro la Spagna nell'ultima partita del girone degli Europei femminili. Alla vigilia della partita il ct Soncin ha detto: "Siamo qui per passare il turno e scrivere la storia". Arianna Caruso, invece, ha aggiunto: "Sarà una partita decisiva"