Il testo integrale del video

"Non aspettano applausi. Non chiedono il permesso. Non fanno un passo indietro. Mai. Entrano in campo come si entra nella storia: con la luce negli occhi per un sogno da realizzare. Non giocano solo per vincere. Giocano per cambiare. Gli sguardi, le convenzioni, le regole. Eccole. Non per chiedere spazio, per rivendicarlo. A testa alta. Sono il volto dell'Italia. Quella che non si piega. Quella che non si nasconde. Quella che conquista il futuro. Non si sono scoraggiate davanti a tante porte chiuse. Ora le aprono. Una dopo l'altra. Per questo non sono solo atlete, sono simboli. La voce di un popolo che urla: l'Italia chiamò!"