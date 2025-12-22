Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus, Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo: c'è l'accordo verbale

Calciomercato

Dopo la risoluzione contrattuale col Genoa a ottobre, Marco Ottolini ha raggiunto l'accordo verbale che lo renderà il nuovo direttore sportivo della Juve. Superata la concorrenza (anche straniera) nella volata finale, mancano alcuni aspetti formali ma la scelta è già stata fatta. Si tratta di un ritorno per lui a Torino dove aveva già lavorato tra il 2018 e il 2022

IL TABELLONE DI MERCATO

Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus. Raggiunto l'accordo verbale tra i bianconeri e l'ex dirigente del Genoa, che ha battuto la concorrenza di altri candidati (anche stranieri) nella volata finale. Nei prossimi giorni si lavorerà su alcuni aspetti formali, ma la scelta è stata fatta. Lo scorso 31 ottobre Ottolini aveva risolto il suo contratto col Genoa e successivamente aveva intrapreso un colloquio con la società bianconera, chiacchierata che ha anticipato il suo arrivo a Torino. Si tratta di un ritorno in bianconero per Ottolini, che ha già svolto incarichi nel club tra il 2018 e il 2022.

Chi è Marco Ottolini

Classe 1980, ex calciatore con trascorsi al Brescia, Marco Ottolini si era dedicato inizialmente alla carriera dirigenziale all'Anderlecht come osservatore nel 2015. Un ruolo, quello nell'area scrutini internazionale, ricoperto anche alla Juventus dove arriva nel 2018 e diventa anche responsabile del progetto 'Club 15' dove sviluppa e mantiene rapporti coi club esteri per promuovere talenti e sinergie. Ottolini resta in bianconero fino al 2022, dove svolge anche il compito di responsabile dei giocatori in prestito e segue da vicino la nascita del progetto Next Gen. Nel 2022 diventa direttore sportivo del Genoa e contribuisce sia alla promozione in A che alle stagioni seguenti grazie ad alcuni gioielli lanciati in prima squadra come Dragusin, Josep Martinez, De Winter, Retegui e Martin tra gli altri. E dopo la risoluzione contrattuale a ottobre, Ottolini ora è pronto a tornare alla Juventus dove si aggiungerà al reparto dirigenziale con Comolli e Modesto.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Juve, Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo

Calciomercato

Dopo la risoluzione contrattuale col Genoa a ottobre, Marco Ottolini ha raggiunto l'accordo...

Fiorentina, Paratici si avvicina: le ultime news

Calciomercato

Continuano i contatti tra Commisso e Paratici per riportare il dirigente in Italia. Il Tottenham,...

Fullkrug in campo a Cagliari: c'è la deroga Figc

Calciomercato

Fullkrug questa sera arriverà in Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Milan....

Fullkrug, inviata l'offerta del Milan al West Ham

Calciomercato

I rossoneri cercano insistentemente una punta e hanno individuato nell’attaccante tedesco il...

Fiorentina, contatti positivi con Paratici

Calciomercato

Il club viola pensa a una figura dirigenziale: contatti positivi per Fabio Paratici, attualmente...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE