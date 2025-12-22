Dopo la risoluzione contrattuale col Genoa a ottobre, Marco Ottolini ha raggiunto l'accordo verbale che lo renderà il nuovo direttore sportivo della Juve. Superata la concorrenza (anche straniera) nella volata finale, mancano alcuni aspetti formali ma la scelta è già stata fatta. Si tratta di un ritorno per lui a Torino dove aveva già lavorato tra il 2018 e il 2022

Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus . Raggiunto l'accordo verbale tra i bianconeri e l'ex dirigente del Genoa, che ha battuto la concorrenza di altri candidati (anche stranieri) nella volata finale. Nei prossimi giorni si lavorerà su alcuni aspetti formali, ma la scelta è stata fatta. Lo scorso 31 ottobre Ottolini aveva risolto il suo contratto col Genoa e successivamente aveva intrapreso un colloquio con la società bianconera, chiacchierata che ha anticipato il suo arrivo a Torino. Si tratta di un ritorno in bianconero per Ottolini, che ha già svolto incarichi nel club tra il 2018 e il 2022.

Chi è Marco Ottolini

Classe 1980, ex calciatore con trascorsi al Brescia, Marco Ottolini si era dedicato inizialmente alla carriera dirigenziale all'Anderlecht come osservatore nel 2015. Un ruolo, quello nell'area scrutini internazionale, ricoperto anche alla Juventus dove arriva nel 2018 e diventa anche responsabile del progetto 'Club 15' dove sviluppa e mantiene rapporti coi club esteri per promuovere talenti e sinergie. Ottolini resta in bianconero fino al 2022, dove svolge anche il compito di responsabile dei giocatori in prestito e segue da vicino la nascita del progetto Next Gen. Nel 2022 diventa direttore sportivo del Genoa e contribuisce sia alla promozione in A che alle stagioni seguenti grazie ad alcuni gioielli lanciati in prima squadra come Dragusin, Josep Martinez, De Winter, Retegui e Martin tra gli altri. E dopo la risoluzione contrattuale a ottobre, Ottolini ora è pronto a tornare alla Juventus dove si aggiungerà al reparto dirigenziale con Comolli e Modesto.