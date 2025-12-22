Non solo Fullkrug tra le strategie di mercato dei rossoneri, che a gennaio inseguono anche un nuovo difensore in prestito. Difficile la pista che porta a Skriniar, capitano del Fenerbahce, da valutare anche Dier del Monaco di ritorno da un infortunio. E poi c'è il nome di Gatti che ha un grande feeling con Allegri, ma non è in uscita dalla Juventus

Non c'è solo Fullkrug nei pensieri di mercato del Milan . Se l'attaccante tedesco è destinato ai rossoneri, il club inizia a lavorare per un nuovo difensore da inserire in rosa a gennaio . Si cerca un profilo giusto con esperienza: non c'è ancora un nome ma sono diverse le piste da prendere in considerazione. Una di queste porta a Milan Skriniar , 30enne ex Inter da un anno al Fenerbahce dove è capitano e titolarissimo: ecco perché diventerebbe una trattativa complicata. C'è anche la possibilità legata a Eric Dier , classe 1994 che in estate ha lasciato il Bayern per trasferirsi al Monaco. Un paio di infortuni per il difensore inglese, out da oltre un mese per problemi muscolari e appena tornato a disposizione ma rimasto in panchina nella sconfitta a Marsiglia. Andrà valutata l'eventuale apertura del Monaco a una partenza.

Quel feeling tra Allegri e Gatti...

Non va trascurata l'idea legata a Federico Gatti, 26enne che gioca nella Juventus dal 2022 dove in panchina c'era Massimiliano Allegri. E proprio l'attuale rossonero ha una forte intesa col giocatore, coppia che vinse insieme la Coppa Italia del 2024. Ai box per infortunio, Gatti ha giocato finora solo quattro partite con Luciano Spalletti e tornerà a disposizione a inizio gennaio: al rientro sarà nelle priorità del nuovo allenatore? Gatti non è in uscita ma il Milan potrebbe farsi trovare pronto qualora la Juve aprisse alla cessione e ci fossero le condizioni per una trattativa.