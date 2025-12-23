Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ardoino (Tether): "Juventus può fare meglio, vogliamo aiutare anche senza controllarla"

Serie A

In un’intervista al quotidiano svizzero 'Il Corriere del Ticino', il CEO di Tether, Paolo Ardoino è tornato a parlare anche dell’offerta per il club bianconero: "Crediamo che oggi abbia un enorme potenziale inespresso: 200 milioni di fan nel mondo. Possiamo aiutare il club a interagire meglio con loro. Se qualcuno vuole vendere, secondo le regole di mercato, noi possiamo comprare e non ritiriamo l’offerta. Vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente"

Dalla parte economica "siamo più solidi di una banca e abbiamo attivi molto liquidi", all’ultima offerta per la Juventus, rifiutata per ora da Exor, che negli ultimi giorni ha fatto molto discutere. Paolo Ardoino, ceo di Tether, emittente della stablecoin che possiede oggi l’11,5% del capitale della Juventus, ha parlato in una lunga intervista al ‘Corriere del Ticino'. "Io e Giancarlo Devasini siamo grandi tifosi della Juventus, crediamo anche che oggi abbia un enorme potenziale inespresso: 200 milioni di fan nel mondo, molti nei mercati emergenti che noi serviamo con Tether". Da qui all’idea: "Possiamo aiutare il club a interagire meglio con questi fan e portare tecnologie avanzate, al pari dei grandi big della tecnologia, dall’intelligenza artificiale all’analisi delle performance. Se qualcuno vuole vendere, secondo le regole di mercato - la Juventus è una società quotata in Borsa - noi possiamo comprare e non ritiriamo l’offerta. Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente”.

Vedi anche

Dalle criptovalute a 13 mld di utili: chi è Tether

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Italiano: "Nessun rimpianto, abbiamo dato tutto"

supercoppa

L'allenatore del Bologna commenta la sconfitta contro il Napoli nella finale di Supercoppa...

Conte: "Conta chi vince, se perdi sei più cattivo"

supercoppa

L'allenatore del Napoli rende merito al Bologna ("una realtà e un avversario competitivo"), ma...

Ardoino (Tether): “Juve ha potenziale inespresso"

Serie A

In un’intervista al quotidiano svizzero 'Il Corriere del Ticino', il CEO di Tether, Paolo Ardoino...

De Laurentiis: "Avevate qualche dubbio su Conte?"

supercoppa

Il presidente del Napoli commenta la vittoria della Supercoppa Italiana: "Nella sfortuna abbiamo...

Doppio Neres, Supercoppa al Napoli: Bologna ko

SUPERCOPPA

La squadra di Conte gioca una gara perfetta, domina la partita, non soffre praticamente mai e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE