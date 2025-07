Venerdì 11 luglio alle 21.00 a Berna, l'Italia scenderà in campo contro la Spagna. In palio ci sarà il passaggio del turno negli Europei femminili, che le azzurre potrebbero raggiungere con due risultati su tre. In vista della partita il ct Soncin in conferenza stampa ha spiegato: “Siamo qui per passare il turno e scrivere la storia. Siamo consapevoli delle nostre qualità e pronti a disputare una grande partita. Conosciamo bene le nostre avversarie e per contrastare il loro possesso palla dovremo essere molto efficaci quando il pallone ce lo abbiamo noi. Ci saranno tante situazioni in cui avremo l’opportunità di fare male alla loro struttura difensiva. Non ho ancora deciso la formazione ma come squadra abbiamo dimostrato finora di poter cambiare pelle, in funzione della strategia di gara e dell’avversario che affrontiamo. I numeri dicono che ci sono stati momenti nelle prime due gare in cui siamo stati in pieno controllo del gioco, ma dobbiamo sicuramente migliorare sotto porta”.