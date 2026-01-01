Capodanno su Sky: 4 partite di Premier League

Offerte Sky
Premier League, Capodanno su Sky: quattro partite in programma

Premier League

Un Capodanno da non perdere su Sky Sport con la Premier League: ben quattro le partite in programma per la 19^ giornata: alle 18.30 Crystal Palace-Fulham e Liverpool-Leeds. Alle 21 altri due match: Brentford-Tottenham e Sunderland-Manchester City. Il programma e come seguirlo su Sky e NOW

Il grande calcio su Sky Sport non si ferma mai. A Capodanno sono ben quattro i match di Premier League in programma. Si parte alle 18.30 con Crystal Palace-Fulham e Liverpool-Leeds. Si chiude alle 21 con altri due imperdibili match: Brentford-Tottenham e Sunderland-Manchester City. Di seguito gli orari, la programmazione e i canali per seguire tutte le partite.

GIOVEDÌ 1° GENNAIO

 

Alle 18.30:

 

  • LIVERPOOL-LEEDS

              Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

               telecronaca Nicola Roggero

  • CRYSTAL PALACE-FULHAM

              Sky Sport Calcio e NOW

              telecronaca Luca Mastrorilli

 

Alle 21:

 

  • SUNDERLAND-MANCHESTER CITY

             Sky Sport Uno e NOW
             telecronaca Massimo Marianella

 

  • BRENTFORD-TOTTENHAM

             Sky Sport Calcio e NOW
             telecronaca Filippo Benincampi

