Capodanno su Sky: 4 partite di Premier League

Un Capodanno da non perdere su Sky Sport con la Premier League: ben quattro le partite in programma per la 19^ giornata: alle 18.30 Crystal Palace-Fulham e Liverpool-Leeds. Alle 21 altri due match: Brentford-Tottenham e Sunderland-Manchester City. Il programma e come seguirlo su Sky e NOW
Il grande calcio su Sky Sport non si ferma mai. A Capodanno sono ben quattro i match di Premier League in programma. Si parte alle 18.30 con Crystal Palace-Fulham e Liverpool-Leeds. Si chiude alle 21 con altri due imperdibili match: Brentford-Tottenham e Sunderland-Manchester City. Di seguito gli orari, la programmazione e i canali per seguire tutte le partite.
GIOVEDÌ 1° GENNAIO
Alle 18.30:
- LIVERPOOL-LEEDS
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Nicola Roggero
- CRYSTAL PALACE-FULHAM
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Luca Mastrorilli
Alle 21:
- SUNDERLAND-MANCHESTER CITY
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Massimo Marianella
- BRENTFORD-TOTTENHAM
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Filippo Benincampi