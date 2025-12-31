Paura per Roberto Carlos . L'ex terzino brasiliano, oggi 52enne, è stato operato d’urgenza per un problema cardiaco : al momento sarebbe fuori pericolo, ma resta ricoverato a San Paolo, in Brasile. A dare la notizia è il quotidiano spagnolo “AS”, al quale l’ex giocatore di Inter e Real Madrid ha inviato un messaggio tramite i suoi rappresentanti per tranquillizzare tutti: "Ora sto bene e sono sotto stretta osservazione" .

L'intervento e il precedente malore

Secondo le informazioni diffuse da “AS”, Roberto Carlos si era rivolto a un medico dopo essersi sottoposto a esami alla gamba che avevano rilevato la presenza di un piccolo coagulo di sangue. Una risonanza magnetica completa ha indicato un problema al cuore, portando al suo immediato ricovero in ospedale e al successivo intervento chirurgico, durato quasi tre ore a causa di complicazioni (inizialmente era prevista una durata di 40 minuti). Il brasiliano resterà in osservazione per i prossimi due giorni. Già ad aprile Roberto Carlos aveva dovuto rimandare un viaggio in Nepal (previsto per partecipare a impegni legati alla Nepal Super League) e all'epoca gli organizzatori dell'evento avevano riferito che il brasiliano aveva avuto un "malore improvviso".