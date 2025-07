Giornata di vigilia per l'Italia femminile, che mercoledì alle 21 affronterà la Norvegia nei quarti di finale degli Europei. Il ct Andrea Soncin ha presentato la gara in conferenza stampa: "Dal primo giorno in cui siamo arrivati qui, anche la prima partita con il Belgio era da dentro o fuori. Non vuole essere retorica ma penso che sia stata la forza di queste ragazze in questo percorso. Tutte le volte che indossi la maglia azzurra è una partita da dentro o fuori. Domani ci sarà una cornice di pubblico bellissima, sappiamo che tanti tifosi azzurri ci raggiungeranno e tantissimi ci guarderanno in tv. Sappiamo la responsabilità che abbiamo per poter accendere la passione in tutte quelle bambine e ragazze che si stanno avvicinando al calcio. Poi la preparazione della partita è un po' come tutte le altre, vengono curati tutti i dettagli. In una competizione così importante c'è la gestione del riposo e la gestione emotiva di tutto il gruppo squadra per arrivare al massimo della carica possibile".