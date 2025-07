Soncin: "Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale"

Il Ct commenta il successo sulla Norvegia e la conquista di un posto in semifinale contro la vincente di Inghilterra-Svezia: "E' qualcosa di bellissimo, il regalo più bello che potessimo fare a tutte le bambine che ci guardano. Merito alle ragazze che hanno fatto qualcosa di eccezionale, ma merito anche a chi c'è stato prima, ora noi raccogliamo i frutti"

Dalla commozione per la qualificazione ai quarti di finale, alla consapevolezzadi potersi giocare anche l'accesso alla finale, nel mezzo il successo, meritato, contro la Norvegia. Andrea Soncin analizza la vittoria delle Azzurre: "E’ incredibile, bellissimo, davanti a tutta questa gente, mi sono arrivati tanti messaggi nei giorni scorsi, questa vittoria è un bel messaggio per tutti, per cercare di dare maggiore visibilità a questo movimento - dice a RaiSport - E' il regalo più bello che possiamo a fare a tutte le bambine che ci guardano".