Jennifer Falk, portiere della Svezia, è stata l'assoluta protagonista della sfida contro l'Inghilterra: prima para tre rigori, poi sbaglia quello decisivo e consente alle inglesi di tornare in corsa. Le campionesse in carica non sbagliano e affronteranno ora le Azzurre in semifinale

Nei quattordici rigori calciati per decidere l'avversaria dell'Italia nelle semifinali degli Europei femminili c'è stata solo una protagonista, Jennifer Falk. Il portiere delle scandinave, infatti, prima fa sognare le compagne grazie a tre parate, ma poi, quando dagli undici metri tocca a lei calciare il rigore decisivo, ecco l'errore che consente all'Inghilterra di tornare in corsa. Le campionesse in carica ne approfittano e, grazie al successivo errore di Holmberg, conquistano il pass per la sfida contro le Azzurre. Una partita infinita, dopo il 2-2 al termine dei 90 minuti e i tempi supplementari in cui nessuna delle due squadra è riuscita a incidere.