Euro femminili, il pallone per semifinali e finali

Ispirato al paese ospitante del torneo, la Svizzera, il pallone per le semifinali e le finali degli Europei femminili si presenta in una speciale colorazione rossa, bianca e argento. Farà il suo esordio nella sfida tra Italia e Inghilterra, in programma martedì 22 luglio

Svelato il pallone per le semifinali e le finali degli Europei femminili di calcio. Farà il suo esordio nel match dell'Italia contro l'Inghilterra, in programma martedì 22 luglio. Il nuovo pallone da calcio Adidas Women's Euro 2025 Final è basato sul Konektis, che è stato impiegato fin qui. Ha una combinazione di bianco sporco, rossa e argento, per un look più accattivante e ispirato alla Svizzera (nazione ospitante) in vista delle sfide decisive che assegneranno il titolo continentale.